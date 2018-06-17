В Мексике к ЧМ-2018 выпустили женские трусы с вибратором, которые реагируют на голы: видео (18+)

Мексиканская компания Vicky Form к чемпионату мира по футболу презентовала специальные женские трусы с вибратором.

Такие трусы получили название "Чувствуя игру". Об этом информирует издание The Mirror.

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Отмечается, что они начинают вибрировать, когда футболист забивает гол.

Мексиканская новинка, как говорится в источнике, призванная уравнять удовольствия мужчины и женщины, которое они получают от просмотра футбольного матча.



Трусы реагируют, когда на поле забивают гол

В Мексике к ЧМ-2018 выпустили женские трусы с вибратором: смотрите видео:

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал испортить праздник Чемпионата мира по футболу-2018, который происходит на территории России.

Что такое Чемпионат мира по футболу 2018 года?

Турнир пройдет в России. Стартует он 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов страны-агрессора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.