В Мексике к ЧМ-2018 выпустили женские трусы с вибратором, которые реагируют на голы: видео (18+)
Мексиканская компания Vicky Form к чемпионату мира по футболу презентовала специальные женские трусы с вибратором.
Такие трусы получили название "Чувствуя игру". Об этом информирует издание The Mirror.
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Отмечается, что они начинают вибрировать, когда футболист забивает гол.
Мексиканская новинка, как говорится в источнике, призванная уравнять удовольствия мужчины и женщины, которое они получают от просмотра футбольного матча.
Трусы реагируют, когда на поле забивают гол
В Мексике к ЧМ-2018 выпустили женские трусы с вибратором: смотрите видео:
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал испортить праздник Чемпионата мира по футболу-2018, который происходит на территории России.
Что такое Чемпионат мира по футболу 2018 года?
Турнир пройдет в России. Стартует он 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов страны-агрессора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.
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