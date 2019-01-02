В Мексике мэра города убили через 1,5 часа после вступления в должность

Алехандро Апарисио, руководитель муниципалитета Тлахиако в штате Оахака на юге Мексики, во вторник стал жертвой покушения через 1,5 часа после вступления в должность.

Об этом сообщил представитель региона в своем Twitter.

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Я решительно осуждаю нападение на главу муниципалитета Тлахиако. Я потребовал тщательного расследования от генерального прокурора, и он сообщил мне, что убийца будет задержан,

– написал губернатор Оахаки Алехандро Мурат.

Во время нападения на Апарисио были ранены еще два человека. Политик представлял "Движение национального возрождения" – партию левого толка, созданную президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.