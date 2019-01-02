В Мексике мэра города убили через 1,5 часа после вступления в должность
Алехандро Апарисио, руководитель муниципалитета Тлахиако в штате Оахака на юге Мексики, во вторник стал жертвой покушения через 1,5 часа после вступления в должность.
Об этом сообщил представитель региона в своем Twitter.
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Я решительно осуждаю нападение на главу муниципалитета Тлахиако. Я потребовал тщательного расследования от генерального прокурора, и он сообщил мне, что убийца будет задержан,
– написал губернатор Оахаки Алехандро Мурат.
Во время нападения на Апарисио были ранены еще два человека. Политик представлял "Движение национального возрождения" – партию левого толка, созданную президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.
Источник: 24 Канал
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