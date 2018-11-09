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      В Мексике назвали дату подписания нового торгового договора с США и Канадой

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      Названа дата подписания нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой
      Названа дата подписания нового торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой / eleconomista

      Новое торговое соглашение между Мексикой, Канадой и США будет заключено 30 ноября во время саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе.

      Об этом сообщило издание Noticias MVS со ссылкой на заявление министра экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

      Читайте также: Голос Америки. Кто выиграет от новой торговой сделки между США, Канадой и Мексикой

      Это будет соглашение на основании полномочий, которыми наделены министры, и оно будет заключено там, где одновременно будут находиться все три министра, то есть в Буэнос-Айресе,
      – сказал Гуахардо.

      По его словам, церемония пройдет утром по местному времени.

      Соединенные Штаты, Канада и Мексика достигли договоренности по новой торговой сделке, поставив точку в переговорах, длившихся более года. Договор придет на смену "Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли" (NAFTA).

      Это крупная сделка для трех наших стран, она исправляет множество сложностей и ошибок, допущенных в NAFTA, открывает рынки для наших фермеров и производителей, убирает торговые барьеры и сближает все три великие нации в конкуренции со всем остальным миром. USMCA – это историческое соглашение,
      – отметил Дональд Трамп после анонса достигнутых между странами договоренностей.

      Новое соглашение, после подписания, вступит в силу во второй половине 2019 года.

      Напомним, что по требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении NAFTA на новых условиях, Вашингтон и Мехико смогли договориться в августе 2018 года.

      30 сентября США подписали торговое соглашение с Канадой, которое "сближает все три великие нации в конкуренции со всем остальным миром».

      Теги: Новости США Аргентина Канада Мексика
      Источник: 24 Канал
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