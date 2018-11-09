В Мексике назвали дату подписания нового торгового договора с США и Канадой

Новое торговое соглашение между Мексикой, Канадой и США будет заключено 30 ноября во время саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Об этом сообщило издание Noticias MVS со ссылкой на заявление министра экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

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Это будет соглашение на основании полномочий, которыми наделены министры, и оно будет заключено там, где одновременно будут находиться все три министра, то есть в Буэнос-Айресе,

– сказал Гуахардо.

По его словам, церемония пройдет утром по местному времени.

Соединенные Штаты, Канада и Мексика достигли договоренности по новой торговой сделке, поставив точку в переговорах, длившихся более года. Договор придет на смену "Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли" (NAFTA).

Это крупная сделка для трех наших стран, она исправляет множество сложностей и ошибок, допущенных в NAFTA, открывает рынки для наших фермеров и производителей, убирает торговые барьеры и сближает все три великие нации в конкуренции со всем остальным миром. USMCA – это историческое соглашение,

– отметил Дональд Трамп после анонса достигнутых между странами договоренностей.

Новое соглашение, после подписания, вступит в силу во второй половине 2019 года.

Напомним, что по требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении NAFTA на новых условиях, Вашингтон и Мехико смогли договориться в августе 2018 года.



30 сентября США подписали торговое соглашение с Канадой, которое "сближает все три великие нации в конкуренции со всем остальным миром».