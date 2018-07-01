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В мессенджере WhatsApp появилась долгожданная функция

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В мессенджере WhatsApp появилась долгожданная функция
/ Фото из открытых источников

Разработчики мессенджера WhatsApp реализовали долгожданную функцию. Отныне пользователи смогут создавать каналы.

Разработчики сообщили об этом в своем блоге.

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Отмечается, что в функцию "Группы" добавили важное обновление – возможность отправлять сообщения только администратором группы. Другими словами, мы получаем такой же функционал, как канал в том же Telegram.

Разработчики заявили, что добавили такую функцию, поскольку является необходимая потребность. Пользователи создают группы для того, чтобы обмениваться информацией или просто получать ее.

Это означает, что теперь пользователи смогут получать важные объявления и сообщения. К примеру, таким образом группу только для информирования могут создать органы местного самоуправления, некоммерческие организации и учебные заведения.

Чтобы превратить групповой чат в информационную рассылку нужно открыть раздел "Данные группы", перейти к пункту "Настройки группы" и установить разрешение на отправку сообщений "только администратор".

WhatsApp, групи, функції
Как применить новую функцию в групповом чате

Теги: Соцсети Техно Интернет
Источник: 24 канал
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