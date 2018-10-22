В метро Киева распылили неизвестное вещество: есть пострадавшие

В киевском метро компания подростков распылила неизвестный газ. В результате инцидента пострадало около десятка человек.

Об этом сообщает ТСН.

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Отмечается, что кто-то распылил неизвестный газ во время, когда люди спускались по эскалатору на платформу. У пассажиров метро запершило в горле, появилось головокружение, некоторые в панике бежали против движения эскалатора к выходу.

Кашель. Ты не можешь дышать и сразу мгновенно – потребность кашлять, откашливать, что у тебя в легких. Паника возникла. Сейчас я чувствую себя абсолютно нормально,

– рассказала одна из пострадавших.

В то же время распыленное вещество не имело никакого запаха.

По версии полиции, группа подростков играла газовым баллончиком и распылила его содержание. Сейчас несовершеннолетних разыскивают.

Также отмечается, что пострадавшим в метрополитене оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни или здоровью нет.