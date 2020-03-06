В метро Киева прогремел взрыв: неизвестные взорвали петарду

В Киеве на станции метро "Вокзальная" утром 6 марта произошла чрезвычайная ситуация. В одном из вагонов неизвестные взорвали петарду, из-за чего с поезда пришлось эвакуировать всех пассажиров.

Поезд, в котором произошел взрыв петарды, сняли с рейса, сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

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Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная". Поезд снят в депо, работают правоохранители,

- рассказали коммунальщики.

После взрыва петарды салон вагона наполнился дымом, поэтому пассажиров метро попросили покинуть вагоны.



Людей из метро в Киеве эвакуируют из-за взрыва петарды / фото из телеграма

Сейчас метро в столице работает в обычном режиме.

Интересно! В Киеве учащаются случаи заминирования метро. Так, 24 января неизвестные сообщили о взрывчатке в столичной подземке. Ее так и не нашли, но работу сразу пяти станций метро пришлось временно остановить.