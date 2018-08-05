18:08
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
30°C 18°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

В метро в Киеве произошел технический сбой: несколько станций закрыты

160 Читати новину українською
В метро Киева произошел сбой на синей линии: несколько станций не работают
В метро Киева произошел сбой на синей линии: несколько станций не работают / Соцсети

Днем 5 августа в Киеве на синей линии Киевского метрополитена произошел технический сбой. В связи с инцидентом несколько станций перестали работать.

Об этом пресс-служба столичного метро сообщила в своем Twitter.

Читайте также: В Киеве выросла цена в пассажирском транспорте: сколько теперь придется платить

"Движение поездов организовано от станции "Теремки" до "Контрактовой площади", от станции "Оболонь" до "Героев Днепра". Извиняемся за неудобства. О восстановлении движения в обычном режиме будет сразу сообщено", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что на некоторых станциях Киевского метрополитена могут появиться туалеты для пассажиров.

Теги: Новости Украины метро Новости Киева Транспорт
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
Андрій Шляхтін
Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
сегодня, 16:01 Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
Блог Медіа
Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
сегодня, 13:00 Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
Тетяна Острікова
Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
сегодня, 12:01 Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
Ольга Бродська
Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
сегодня, 11:01 Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
На Сумщине застрелили экс-депутата городского совета Анатолия Жука
 2 августа , 22:19
Обнародовано видео с места резонансного ДТП в Киеве
 21 августа 2016 , 16:35 1
Месси прокомментировал свой возможный трансфер в Англию
 18 января 2017 , 09:15
Скандально известный хавбек сборной России обозвал обезьяной экс-игрока киевского Динамо
 11 августа 2017 , 12:45
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук