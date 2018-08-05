В метро в Киеве произошел технический сбой: несколько станций закрыты
Днем 5 августа в Киеве на синей линии Киевского метрополитена произошел технический сбой. В связи с инцидентом несколько станций перестали работать.
Об этом пресс-служба столичного метро сообщила в своем Twitter.
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"Движение поездов организовано от станции "Теремки" до "Контрактовой площади", от станции "Оболонь" до "Героев Днепра". Извиняемся за неудобства. О восстановлении движения в обычном режиме будет сразу сообщено", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее 24 канал сообщал, что на некоторых станциях Киевского метрополитена могут появиться туалеты для пассажиров.
Источник: 24 канал
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