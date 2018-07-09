В международном аэропорту Львова задерживают четыре рейса одного авиаперевозчика: подробности

Из Львова не могут вылететь пассажиры двух авиарейсов, а во Львов с отдыха не имеют возможности вернуться туристы из Хургады и Тивата. Курсирование всех этих рейсов обеспечивает украинский авиаперевозчик "SkyUp".

Об этом информируют на Facebook-странице Международного аэропорта "Львов".

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Информация относительно рейсов авиакомпании "SkyUp": рейс KUP7414 задерживается с вылетом из Хургады до 16:00. Соответственно, следующие задержки ориентировочно будут следующими: рейс KUP7751 задержка с вылетом из Львова до 20:30, рейс KUP7752 задержка с вылетом из Тивата до 23:20, рейс KUP7413 задержка с вылетом из Львова до 00:00,

– говорится в сообщении.

Отметим, что эта информация была уточнена по состоянию на 11:00.

Кроме этого, в извещении указали – задержка всех рейсов авиаперевозчика обусловлена ​​техническими проблемами.