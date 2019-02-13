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      В международном аэропорту "Одесса" готовят к запуску новый терминал и взлетно-посадочную полосу

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      В международном аэропорту "Одесса" готовят к запуску новый терминал.

      Терминал в 30 тысяч квадратных метров заработает уже с мая. В мае начнут переносить рейсы на вылет в новый терминал. Он будет способен обслуживать до 3 тысяч пассажиров в час. Также, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, во втором полугодии планируется запустить еще и новую взлетно-посадочную полосу. Новое аэронавигационное оборудование снизит влияние погоды на регулярность полетов.

      "Аэропорт "Одесса"– один из крупнейших аэропортов Украины и крупнейший аэропорт юга Украины. В 2018 году мы обслуживали около полутора миллиона пассажиров. Результаты оценки были достигнуты благодаря увеличению интенсивности полетов по маршрутам, которые уже есть. Также были добавлены новые направления, направления Краков, Бухареста и Софии", – рассказал директор ООО Международный аэропорт "Одесса" Павел Прусак.

      Сегодня Международный аэропорт "Одесса", который помогают развивать как государство, так и частный капитал, активно осваивает географию полетов, сотрудничает с 23 авиакомпаниями и имеет авиасообщение по 30 направлениям.

      В прошлом году в аэропорту сделали ребрендинг: изменили внешний имидж и улучшили качество обслуживания.

      "Определенным образом изменился имидж международного аэропорта "Одесса". Я уверен, что этот имидж коснется не только внешних признаков, а как раз коснется нового сервиса и новых удобств, которые новый терминал откроет перед пассажирами", – добавил Павел Прусак.

      В этом году благодаря открытию новых направлений и сотрудничества с компаниями-перевозчиками в аэропорту планируют увеличить пассажиропоток на 20 процентов.

      "Новыми направлениями станут Азербайджан, Черногория, Испания, Италия. Внутренние рейсы, мы надеемся, увеличатся в результате Львова и Харькова", – сказал директор ООО Международный аэропорт "Одесса" Павел Прусак.

      Аэропорт будет сотрудничать с лоукост-компанией SkyUp, которая изъявила желание развивать рынок внутренних перевозок. Параллельно ведутся переговоры с европейскими лоукостерами.

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      Теги: Новости Украины авиация Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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