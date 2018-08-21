В Microsoft зафиксировали попытки РФ вмешаться в предстоящие выборы США

21 августа компания Microsoft сообщила, что зафиксировала попытки России повлиять на предстоящие выборы в Конгресс США.

Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, попытки вмешательства, вероятно, были осуществлены группой хакеров Strontium.

Microsoft определила, что "группа хакеров, связанная с российским правительством, создала ложные домены, которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций – института Хадсона и Международного республиканского института".

Таким образом было создано еще три фейковых домена, чтобы создавалось впечатление принадлежности к американскому Сенату. В Microsoft считают, что преступники пытаются подорвать основы демократии в стране.

"У нас нет сомнений в том, кто несет ответственность", – подчеркнул президент компании Брэд Смит.

По его словам, пока никто не пытался зайти на указанные сайты.