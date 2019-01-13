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      В МИД Германии призвали компании не реагировать на письма посла США с угрозами санкций, – СМИ

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      В МИД Германии отреагировали на письма посла США с угрозами санкций, – СМИ
      В МИД Германии отреагировали на письма посла США с угрозами санкций, – СМИ / Фото из открытых источников

      В Министерстве иностранных дел Германии посоветовали немецким компаниям BASF и Uniper не отвечать на письма от посла США Ричарда Гренелла. В них американский дипломат предупреждает об угрозе введения санкций со стороны Вашингтона за участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

      Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

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      24 канал писал, что в своих письмах Гренелл пригрозил возможностью санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток-2". Посол США в Германии заметил, что фирмы, которые поддерживают оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы.

      Издание отмечает, что компании обратились к внешнеполитическому ведомству чтобы проконсультироваться касательно правильной реакции на обращение Гренелла.

      Там им якобы посоветовали воздержаться от ответа американскому дипломату. Издание отметило, что в компаниях расценили письмо как "откровенную угрозу". Издание также пишет, что в немецком ведомстве считают действия американского посла провокацией.

      Напомним, строительство газопровода в США осуждали не раз. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом пойдут на агрессию и дестабилизацию ситуации.

      Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости России Северный поток-2 Новости США Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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