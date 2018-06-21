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В МИД Литвы назвали дату, когда может значительно усилиться агрессия России на Донбассе

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Обострение ситуации на Донбассе вероятно после завершения ЧМ-2018 в России
Обострение ситуации на Донбассе вероятно после завершения ЧМ-2018 в России / Фото из открытых источников

После окончания Чемпионата мира по футболу-2018, проходящего в России, Москва может усилить военную агрессию на оккупированном Донбассе, как это было после Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс, передает "Интерфакс".

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"Мы знаем опыт после Олимпийских игр в Сочи (2014 года – "24"), мы знаем также, что возобновилась агрессия. Вполне вероятно, что и сейчас после этих мировых мероприятий могут быть усиления. Поэтому мы должны быть готовы к этому", – подчеркнул министр.

Также, он отметил, что не видит эффекта от бойкота футбольного мундиаля в России.

При этом литовский дипломат добавил, что проведение турнира в России с самого начала было плохой идеей.

Напомним, ранее о дипломатическом бойкоте чемпионата в России заявили представители властей Великобритании, Австралии, Канады, Исландии, Польши, Финляндии.

Что такое Чемпионат мира по футболу 2018 года?Турнир пройдет в России. Стартует он 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов страны-агрессора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Сочи-2014 Чемпионат мира по футболу - 2018 Война на Донбассе Литва
Источник: 24 Канал
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