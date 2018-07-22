В МИД назвали страны Европы, которым не нравится позиция Украины по "Северному потоку-2"

В Европе есть только четыре страны, не поддерживающие Украину в вопросах "Северного потока-2". А делают они так, поскольку будут иметь непосредственную выгоду от функционирования нового российского газопровода.

Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала.

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"Есть только четыре страны, которые нас не поддерживают. Это все четыре страны, которые являются заинтересованными в том, чтобы "Северный поток-2" был построен; которые будут получать непосредственную выгоду от его функционирования. Это Германия, Англия, Нидерланды, Бельгия", – отметила дипломатка.

В то же время она подчеркнула, что остальным странам такое строительство невыгодно.

"Все остальные страны понимают, что строительство этого газопровода фактически изменит рынок газа в Европейском Союзе и доминировать на этом рынке будет Германия. Поэтому вопрос о том, что юг и та же самая Италия не являются заинтересованными в строительстве "Северного потока-2". Их позиция – четкая и понятная", – отметила представительница украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания– против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.