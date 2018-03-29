В МИД объяснили, почему Украина должна разорвать Договор о дружбе с Россией и подписать новый

31 мая 1997 в Киеве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. На четвертый год аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Украина так и не разорвала этот договор.

По мнению заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, этот договор следует расторгнуть из-за грубого нарушения Россией его основных положений. Об этом она заявила в эфире Радио НВ.

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Зеркаль отметила, что последним "грубым" нарушением было проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Также она считает, что в новых реалиях отношений с Россией Украина должна прийти к заключению подобного договора нового формата для решения споров между странами.