В МИД рассказали, каким будет ответ России на выдворение дипломатов из Украины

Россия может выслать украинских дипломатов или обострить ситуацию на Востоке Украины в ответ на решение Президента Петра Порошенко выслать из страны 13 российских дипломатов.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает "УНН".

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По ее словам, сейчас зеркального ответа Российской Федерации Украине еще не было.

"Но нельзя ничего исключать. Россия учитывает реакцию различных партнеров: вы видите, какая сейчас международная консолидация вокруг этого вопроса. Действительно, эта беспрецедентная атака в Солсбери – использование на территории другого государства химического оружия, и высылки беспрецедентного процента дипломатов из более чем из 25 стран, действительно, такого не было фактически со времен "холодной войны". Поэтому я думаю, Россия сейчас очень глубоко подходит к каждому случаю и будет смотреть в рамках национальных интересов", – отметила чиновница.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что ответом РФ на высылку дипломатов из Украины может быть обострение ситуации на Донбассе.

Что касается Украины – здесь нельзя исключать никаких российских сценариев. Россия пересекла все возможные красные линии, проводя четвертый год подряд на территории Украины гибридную войну и агрессию. Это могут быть как зеркальные меры, выдворение украинской дипломатии, но это могут быть другие мероприятия – любые, например, обострение ситуации на Донбассе также не следует исключать. Поэтому, в любом случае, мы проанализировали все возможные шаги, мы готовы – это были сознательные действия украинской стороны, и мы понимаем, что будет ответ российской стороны,

– подытожила Беца.

Напомним, 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов из-за дела отравления Сергея Скрипаля в Великобритании.