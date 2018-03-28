02:15
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
  • воскресенье
    15°C 5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

В МИД рассказали, каким будет ответ России на выдворение дипломатов из Украины

234 Читати новину українською
Россия обязательно примет ответные меры на высылку дипломатов из Украины
Россия обязательно примет ответные меры на высылку дипломатов из Украины / Фото из открытых источников

Россия может выслать украинских дипломатов или обострить ситуацию на Востоке Украины в ответ на решение Президента Петра Порошенко выслать из страны 13 российских дипломатов.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает "УНН".

Читайте также: Россия язвительно отреагировала на солидарность Украины с Британией о выдворении дипломатов

По ее словам, сейчас зеркального ответа Российской Федерации Украине еще не было.

"Но нельзя ничего исключать. Россия учитывает реакцию различных партнеров: вы видите, какая сейчас международная консолидация вокруг этого вопроса. Действительно, эта беспрецедентная атака в Солсбери – использование на территории другого государства химического оружия, и высылки беспрецедентного процента дипломатов из более чем из 25 стран, действительно, такого не было фактически со времен "холодной войны". Поэтому я думаю, Россия сейчас очень глубоко подходит к каждому случаю и будет смотреть в рамках национальных интересов", – отметила чиновница.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что ответом РФ на высылку дипломатов из Украины может быть обострение ситуации на Донбассе.

Что касается Украины – здесь нельзя исключать никаких российских сценариев. Россия пересекла все возможные красные линии, проводя четвертый год подряд на территории Украины гибридную войну и агрессию. Это могут быть как зеркальные меры, выдворение украинской дипломатии, но это могут быть другие мероприятия – любые, например, обострение ситуации на Донбассе также не следует исключать. Поэтому, в любом случае, мы проанализировали все возможные шаги, мы готовы – это были сознательные действия украинской стороны, и мы понимаем, что будет ответ российской стороны,
– подытожила Беца.

Напомним, 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов из-за дела отравления Сергея Скрипаля в Великобритании.

Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Отравление Сергея Скрипаля МИД Украины Высылка российских дипломатов Украина – Россия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук