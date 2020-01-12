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      В МИД рассказали о мошеннических схемах России для отправления судов из Крыма в Турцию

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      В МИД объяснили, каким образом в Турцию заходят корабли из портов оккупированного Крыма / obyektiv.press

      Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что Россия использует различные мошеннические схемы, чтобы обходить запрет и переправлять свои корабли из оккупированного Крыма на Малоазийский полуостров. В частности, при отправлении судов оккупанты отключают навигацию и подделывают документы.

      Несмотря на то, что действует официальный запрет турецких властей, отдельные компании ищут мошеннические методы, чтобы его обходить. Об этом в интервью UA.TV заявил посол Андрей Сибига.

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      Не буду отрицать, какие-то компании действительно осуществляют перевозки. Но есть официальная позиция турецкой стороны – запрещено сообщение с портами оккупированного Крыма. Они закрыты для морского сообщения. Те случаи, которые, к сожалению, порой случаются, не имеют систематического характера. Они происходят через мошеннические схемы,
      – пояснил дипломат.

      Он рассказал, что для таких провокаций россияне прибегают к отключению навигации на кораблях, а также подделывают документы, указывая, что судно прибыло с территории России, а не Крыма.

      Посол также добавил, что посольству Украины известны названия, владельцы этих судов, а об их перемещении постоянно информируется турецкая сторона с целью реагирования. Так же в МИД намерены инициировать проведение консультаций с турецкой стороной.

      "Проверки осуществляются, но имеет место мошенническая схема, которая требует совместных усилий, в частности, правоохранительных органов двух стран. И никакого паромного сообщения между Крымом и Турцией нет, все это – проявления гибридной войны", – заявил Андрей Сибига.

      Что известно о "паромном сообщении" Крыма и Турции?
      В конце ноября 2019 года в сети появилась информация, что между оккупированным Крымом и Турцией запустили паромное сообщение. Впрочем такую информацию очень быстро опровергли в МИД Турции.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Мошенничество Аннексия Крыма Новости Крыма МИД Украины Водный транспорт Новости Турции
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