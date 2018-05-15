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В МИД России "заговорили" на украинском и обозвали Климкина "дураком" из-за ЧМ-2018

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В МИД России заговорили на украинском и призвали болельщиков приезжать на ЧМ-2018
В МИД России заговорили на украинском и призвали болельщиков приезжать на ЧМ-2018 / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел России призвало украинцев приезжать на Чемпионат мира по футболу в РФ и "не слушать дураков", имея в виду главу МИД Украины Павла Климкина.

Об этом говорится на официальной странице российского ведомства в Twitter.

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Мы будем очень рады видеть на Чемпионате мира по футболу всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков,
– говорится в сообщении.

Отметим, публикация на официальной странице МИД России написана на украинском языке и является ответом на пост Климкина.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию на матчи чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Павел Климкин Чемпионат мира по футболу - 2018 Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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