В МИД России "заговорили" на украинском и обозвали Климкина "дураком" из-за ЧМ-2018

Министерство иностранных дел России призвало украинцев приезжать на Чемпионат мира по футболу в РФ и "не слушать дураков", имея в виду главу МИД Украины Павла Климкина.

Об этом говорится на официальной странице российского ведомства в Twitter.

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Мы будем очень рады видеть на Чемпионате мира по футболу всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков,

– говорится в сообщении.

Отметим, публикация на официальной странице МИД России написана на украинском языке и является ответом на пост Климкина.

Ми будемо дуже раді бачити на @FIFAWorldCup всіх вболівальників, включаючи наших сусідів-українців. Приїжджайте до Росії на свято світового футболу! Та не слухайте рiзних дурнiв pic.twitter.com/BSIjGeLBHf — МИД России (@MID_RF) 15 травня 2018 р.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию на матчи чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.