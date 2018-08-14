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В МИД России заявляют, что избавились от химического оружия еще в прошлом году

29 Читати новину українською
В МИД России заявляют, что избавились от химического оружия еще в прошлом году
В МИД России заявляют, что избавились от химического оружия еще в прошлом году / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел России заявило, что еще в прошлом году завершили уничтожение своего химического оружия.

Об этом говорится в заявлении российского министерства, которое появилось 13 августа на требование США. Накануне США призвали Россию дать возможность международным экспертам убедиться в отсутствии химического оружия на российских объектах – после отравления бывшего российского шпиона в Великобритании.

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Об этом пишет Радио Свобода.

"Из полученного из Госдепартамента сообщения по этому поводу следует, что в Вашингтоне ставят под сомнение полную ликвидацию российского арсенала химических вооружений. Там предпочитают игнорировать тот факт, что завершенная в прошлом году российская программа по уничтожению химоружия реализовывалась под строгим международным контролем в полном соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия", – говорится в заявлении.

В России добавляют, что это США, а не Россия, теперь являются "единственной страной-участницей КЗХО, обладающей значительными запасами боевых отравляющих веществ".

Напомним, 22 августа США введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Теги: Новости России Новости США Отравление Сергея Скрипаля Новости политики Оружие
Источник: 24 Канал
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