В МИД сообщили, погиб ли кто-то из украинцев в лесных пожарах в Греции
Среди погибших в результате масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули 23 июля на запад от Афин (Греция), украинцев нет.
Об этом в Twitter написал заместитель главы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
24 канал сообщал, что в результате масштабных лесных пожаров, которые бушуют близ Афин, погибли по меньшей мере 20 человек, еще 69 пострадали.
По данным же Кирилича, в результате пожаров погибли 24 человека, еще около 200 пострадали.
Читайте также: Штат Айова в США атаковало жуткое торнадо: фото и видео
"По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет", – написал он.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины11 октября 2017 , 11:58
Детали смертельного ДТП во Львове с участием детей12 августа 2013 , 17:07 3
В Украину едет Госсекретарь США3 ноября 2013 , 11:50 10
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги7 октября 2013 , 16:54