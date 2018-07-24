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В МИД сообщили, погиб ли кто-то из украинцев в лесных пожарах в Греции

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Лесные пожары в Греции
Лесные пожары в Греции / Фото из социальных сетей

Среди погибших в результате масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули 23 июля на запад от Афин (Греция), украинцев нет.

Об этом в Twitter написал заместитель главы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

24 канал сообщал, что в результате масштабных лесных пожаров, которые бушуют близ Афин, погибли по меньшей мере 20 человек, еще 69 пострадали.

По данным же Кирилича, в результате пожаров погибли 24 человека, еще около 200 пострадали.

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"По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет", – написал он.

 

Теги: Новости Украины Греция Чрезвычайное происшествие Пожар МИД Украины
Источник: 24 канал
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