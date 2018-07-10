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В МИД Украины отреагировали на решение ФИФА относительно Вукоевича и Виды за "Слава Украине!"

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В МИД Украины отреагировали на решение ФИФА относительно Вукоевича и Виды за "Слава Украине!"

В Министерстве иностранных дел считают, что в ФИФА поступили позорно в дела против хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после победы над сборной России посвятили победу Украине и киевскому "Динамо".

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Соответствующую позицию озвучил политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

Осуждаем беспринципность ФИФА и безосновательные гонения против Вукоевича и Виды. Это – позорное неуважение к миллионам болельщиков из Украины, Хорватии и других стран. ФИФА должна проявить принципиальность и не помогать Кремлю отбеливать свой разрушенный имидж,
– заявил Алексей Макеев

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При этом он отметил, что Вида и Вукоевич знают больше о ценностях и уважении, чем чиновники ФИФА.

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Теги: Хорватия Чемпионат мира по футболу - 2018 Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Новости спорта ФИФА МИД Украины
Источник: 24 Канал
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