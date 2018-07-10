В МИД Украины отреагировали на решение ФИФА относительно Вукоевича и Виды за "Слава Украине!"
В Министерстве иностранных дел считают, что в ФИФА поступили позорно в дела против хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после победы над сборной России посвятили победу Украине и киевскому "Динамо".
Читайте также: Слава Украине: как хорваты и украинцы спровоцировали скандал на ЧМ-2018
Соответствующую позицию озвучил политический директор МИД Украины Алексей Макеев.
Осуждаем беспринципность ФИФА и безосновательные гонения против Вукоевича и Виды. Это – позорное неуважение к миллионам болельщиков из Украины, Хорватии и других стран. ФИФА должна проявить принципиальность и не помогать Кремлю отбеливать свой разрушенный имидж,
– заявил Алексей Макеев
Читайте также: Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
При этом он отметил, что Вида и Вукоевич знают больше о ценностях и уважении, чем чиновники ФИФА.