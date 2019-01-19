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      В МИД Украины рассказали о ближайших планах в отношении миротворцев на Донбассе

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      Концепция совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе еще обсуждается, – Климкин
      Концепция совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе еще обсуждается, – Климкин / Фото из открытых источников

      Концепция совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе уже есть, однако она еще обсуждается. В МИД Украины надеются, что в ОБСЕ понимают – действий специальной мониторинговой миссии недостаточно.

      Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Гайко Маасом.

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      Климкин отметил, что представители ОБСЕ подготовили концепт такой совместной миссии, однако "он пока обсуждается".

      Министр добавил, что обсуждал этот вопрос с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. В МИД Украины также считают важным, что международное сообщество начинает осознавать необходимость своего контроля.

      И очень важно, что, так сказать, направление мысли идет не только на милитарное присутствие, но также на полицейский компонент и международную администрацию,
      – подчеркнул он.

      Он также отметил, что в МИД есть для этого соответствующий концепт. Однако, по словам Климкина, его пока не время инициировать официально.

      "Мы его сейчас пока обсуждаем. Мы далеки от того, чтобы он был инициирован в официальной плоскости, но я считаю, что такая совместная миссия может быть одной из эффективных опций", – заявил министр.

      Глава МИД Украины также рассказал, что в ОБСЕ уже хорошо знакомы с ситуацией на оккупированном Донбассе и имеют необходимый опыт. В МИД Украины также отмечают, что организация должна понимать ограниченные возможности мониторинговой миссии.

      Мощности ООН в едином задействовании с ОБСЕ могут быть интересной опцией – это должны, конечно, выяснить,
      – пояснил министр.

      При этом Климкин отмечает, что "эффективность этой опции не означает, что на нее согласится российская сторона".

      "Скорее наоборот, как мы прекрасно знаем, но я считаю, что эта опция заслуживает дальнейшего обсуждения", – подчеркнул он.

      Напомним, представители ОБСЕ предложили создать совместную с ООН миротворческую миссию на Донбассе, которая должна помогать урегулировать ситуацию в регионе.

      Что такое миротворческая миссия?
      Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПО ВВЕДЕНИЮ МИРОТВОРЦЕВ НА ДОНБАСС: ХРОНИКА

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Миротворческий контингент ООН ОБСЕ
      Источник: 24 Канал
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