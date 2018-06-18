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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В МИД выразили ноту протеста России из-за обысков в семьях крымских татар

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В министерстве отмечают, что все факты преступлений России в Крыму документируют
В министерстве отмечают, что все факты преступлений России в Крыму документируют / zib.com.ua

Министерство иностранных дел Украины выразило ноту протеста России из-за обысков в семьях крымских татар на аннексированном полуострове.

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь отечественного МИД Марьяна Беца.

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Продолжается дискриминация крымских татар. Снова обыски, незаконные задержания в оккупированном Крыму. Выражаем протест РФ,
– говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что все факты преступлений документируют.

Напомним, в городе Старый Крым, что в оккупированном Россией Крыму, в понедельник, 18 июня, провели обыски в доме крымских татар. Сотрудники ОМОНа задержали Юнуса Сейтумерова и его дочь. Как сообщил общественный защитник Мустафа Сейдалиев, силовики никак не представлялись и никаких протоколов не оставили. По словам родственников, основанием для задержания дочери Сейтумерова, якобы, стала переписка девушки по телефону со своим мужем, который находится на материковой Украине.

Добавим, что 13 июня ФСБ РФ провела обыски в доме крымских татар в Ялте. Тогда российские силовики забрали с собой 27-летнюю девушку, родственники не знали, где она находится.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма МИД Украины
Источник: 24 канал
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