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      В Минфине прокомментировали отъезд миссии МВФ из Украины

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      Миссия МВФ покинула Украину / apnews.com

      Миссия Международного валютного фонда пробыла в Киеве до 22 ноября и уехала из Украины без результатов. Министерство финансов Украины отметило прогресс в переговорах о заключении новой долгосрочной кредитной программы.

      Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что Украина активно продвигается к согласованию программы.

      Обратите внимание: Коломойский: "Приватбанк" мне скоро вернут, и МВФ об этом знает

      Те, кто регулярно читает заявления (МВФ – ред. 24 канал), заметили, что в ней нет фразы после "но". "Зрады" нет,
      – отметила Маркарова.

      Она добавила, что в Минфине подтверждают заявление МВФ о том, что во время визита миссии в Украину был достигнут значительный прогресс по многим параметрам новой программы.

      Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал переговоры очень конструктивными.

      Важно! СМИ со ссылками на собственные источники пишут, что миссия МВФ уехала из Украины без результатов. Два вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.

      К теме: Гончарук и Маркарова встретились с миссией МВФ: о чем говорили

      Переговоры с МВФ: главное

      • Миссия МВФ прибыла в Киев 14 октября, чтобы обсудить с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5-10 миллиардов долларов.
      • Эта программа будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности государства и введение глубоких структурных реформ.
      • Украинское правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре.
      • Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года.
      • НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Оксана Маркарова Игорь Коломойский Деньги Министерство финансов Украины Новости политики МВФ
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