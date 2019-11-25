В Минфине прокомментировали отъезд миссии МВФ из Украины
Миссия Международного валютного фонда пробыла в Киеве до 22 ноября и уехала из Украины без результатов. Министерство финансов Украины отметило прогресс в переговорах о заключении новой долгосрочной кредитной программы.
Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что Украина активно продвигается к согласованию программы.
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Те, кто регулярно читает заявления (МВФ – ред. 24 канал), заметили, что в ней нет фразы после "но". "Зрады" нет,
– отметила Маркарова.
Она добавила, что в Минфине подтверждают заявление МВФ о том, что во время визита миссии в Украину был достигнут значительный прогресс по многим параметрам новой программы.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал переговоры очень конструктивными.
Важно! СМИ со ссылками на собственные источники пишут, что миссия МВФ уехала из Украины без результатов. Два вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.
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Переговоры с МВФ: главное
- Миссия МВФ прибыла в Киев 14 октября, чтобы обсудить с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5-10 миллиардов долларов.
- Эта программа будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности государства и введение глубоких структурных реформ.
- Украинское правительство и Нацбанк надеются, что новая программа с МВФ будет принята в декабре.
- Это позволит получить первый транш (часть кредита) по программе еще до конца 2019 года.
- НБУ ожидает, что транш составит около 2 миллиардов долларов.