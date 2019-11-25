В Минфине прокомментировали отъезд миссии МВФ из Украины

Миссия Международного валютного фонда пробыла в Киеве до 22 ноября и уехала из Украины без результатов. Министерство финансов Украины отметило прогресс в переговорах о заключении новой долгосрочной кредитной программы.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что Украина активно продвигается к согласованию программы.

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Те, кто регулярно читает заявления (МВФ – ред. 24 канал), заметили, что в ней нет фразы после "но". "Зрады" нет,

– отметила Маркарова.

Она добавила, что в Минфине подтверждают заявление МВФ о том, что во время визита миссии в Украину был достигнут значительный прогресс по многим параметрам новой программы.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал переговоры очень конструктивными.

Важно! СМИ со ссылками на собственные источники пишут, что миссия МВФ уехала из Украины без результатов. Два вопроса для МВФ – олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.

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