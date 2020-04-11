В Минфине рассказали, что будет с экономикой Украины без сотрудничества с МВФ
Украина ожидает денежную помощь от Международного валютного фонда. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что без сотрудничества с МВФ дефолта в Украине не будет, однако экономическая ситуация будет очень сложной.
О важности помощи от МВФ рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Свободы слова".
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По его словам, Украине не ожидает дефолт, если сотрудничество с МВФ не удастся. Однако без этих денег будет очень сложно.
Также пока нет условий для проведения реструктуризации госдолга. Марченко заверил, что долговая нагрузка абсолютно контролируема.
Он добавил, что пока переговоры с МВФ продолжаются. Кроме того, Украина ожидает кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии.
Если в Украине будут ограничены возможности по внешним заимствованиям, то правительство будет прибегать к более радикальным шагам.
Мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы,
– подытожил Марченко.
К слову, принятие законов о рынке земли и невозврате банков бывшим владельцам было требованиями МВФ для получения транша.
Что известно о сотрудничестве Украины и МВФ
- В декабря 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
- Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов.
- Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли.
- Парламентарии внесли в закон о банках более 16 тысяч поправок. На внеочередном заседании Рады 13 апреля нардепы не будут рассматривать документ.
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