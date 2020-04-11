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      В Минфине рассказали, что будет с экономикой Украины без сотрудничества с МВФ

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      Марченко о деньгах МВФ / apostrophe.ua

      Украина ожидает денежную помощь от Международного валютного фонда. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что без сотрудничества с МВФ дефолта в Украине не будет, однако экономическая ситуация будет очень сложной.

      О важности помощи от МВФ рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Свободы слова".

      Обратите внимание Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского

      По его словам, Украине не ожидает дефолт, если сотрудничество с МВФ не удастся. Однако без этих денег будет очень сложно.

      Также пока нет условий для проведения реструктуризации госдолга. Марченко заверил, что долговая нагрузка абсолютно контролируема.

      Он добавил, что пока переговоры с МВФ продолжаются. Кроме того, Украина ожидает кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии.

      Если в Украине будут ограничены возможности по внешним заимствованиям, то правительство будет прибегать к более радикальным шагам.

      Мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы,
      – подытожил Марченко.

      К слову, принятие законов о рынке земли и невозврате банков бывшим владельцам было требованиями МВФ для получения транша.

      Что известно о сотрудничестве Украины и МВФ

      • В декабря 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
      • Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов.
      • Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли.
      • Парламентарии внесли в закон о банках более 16 тысяч поправок. На внеочередном заседании Рады 13 апреля нардепы не будут рассматривать документ.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины госдолг Сергей Марченко Министерство финансов Украины Деньги Транш МВФ МВФ Європейськая комисия Всемирный банк
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