В Минфине рассказали, что будет с экономикой Украины без сотрудничества с МВФ

Украина ожидает денежную помощь от Международного валютного фонда. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что без сотрудничества с МВФ дефолта в Украине не будет, однако экономическая ситуация будет очень сложной.

О важности помощи от МВФ рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Свободы слова".

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По его словам, Украине не ожидает дефолт, если сотрудничество с МВФ не удастся. Однако без этих денег будет очень сложно.

Также пока нет условий для проведения реструктуризации госдолга. Марченко заверил, что долговая нагрузка абсолютно контролируема.

Он добавил, что пока переговоры с МВФ продолжаются. Кроме того, Украина ожидает кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии.

Если в Украине будут ограничены возможности по внешним заимствованиям, то правительство будет прибегать к более радикальным шагам.

Мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы,

– подытожил Марченко.

К слову, принятие законов о рынке земли и невозврате банков бывшим владельцам было требованиями МВФ для получения транша.

Что известно о сотрудничестве Украины и МВФ