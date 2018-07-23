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В Минфине рассказали, как прошли новые переговоры с МВФ относительно новых цен на газ

99 Читати новину українською
и.о. министра финансов Елена Маркарова
и.о. министра финансов Елена Маркарова

Украина ведет "конструктивные переговоры" с Международным валютным фондом относительно новых цен на газ для населения.

Об этом сообщает Bloomberg TV с ссылки на слова и.о. министра финансов Елены Маркаровой.

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"На мой взгляд, сейчас у нас очень хорошие дискуссии. О бюджете и ценах на газ у нас очень конструктивные дискуссии, которые, я надеюсь, скоро закончатся конструктивом", – рассказала Маркарова.

Также она отметила, что в Украине значительно улучшились показатели выполнения государственного бюджета.

"Когда мы начали обсуждение раньше, у нас были только результаты первого квартала. Теперь у нас есть результаты за шесть месяцев, которые лучше, чем мы ожидали в первом квартале", – добавила министр.

Напомним, 12 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за поправки к закону про "Высший антикоррупционный суд" относительно подотчетности апелляций по делам, связанным с коррупцией, которые требовали в МВФ.

Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Очередные парламентские выборы должны состояться 27 октября 2019.

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство финансов Украины МВФ
Источник: 24 Канал
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