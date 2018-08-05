В мини-платье и кроссовках: дочь Мадонны прогулялась с парнем Нью-Йорком
Папарацци заметили 21-летнюю дочь Мадонны Лурдес Леон на улицах Нью-Йорка. Девушка прогуливалась в компании молодого парня, который, как пишут западные СМИ, является возлюбленным Лурдес.
Об этом сообщает The Siver Times.
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Для прогулки Лурдес надела короткое платье с ярким геометрическим принтом и V-образным вырезом. Девушка дополнила образ кроссовками Nike и небольшой сумкой светлого цвета.
Избранник дочери легендарной певицы вышел в белой футболке и спортивных штанах. На голове у него была кепка бейсбольной команды New York Yankees.
Источник: 24 Канал
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