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В мини-платье и кроссовках: дочь Мадонны прогулялась с парнем Нью-Йорком

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Дочь Мадонны Лурдес с парнем
Дочь Мадонны Лурдес с парнем / Фото из открытых источников

Папарацци заметили 21-летнюю дочь Мадонны Лурдес Леон на улицах Нью-Йорка. Девушка прогуливалась в компании молодого парня, который, как пишут западные СМИ, является возлюбленным Лурдес.

Об этом сообщает The Siver Times.

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Для прогулки Лурдес надела короткое платье с ярким геометрическим принтом и V-образным вырезом. Девушка дополнила образ кроссовками Nike и небольшой сумкой светлого цвета.

Избранник дочери легендарной певицы вышел в белой футболке и спортивных штанах. На голове у него была кепка бейсбольной команды New York Yankees.

лурдес мадонна

лурдес

Теги: LifeStyle Мадонна
Источник: 24 Канал
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