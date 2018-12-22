В министерстве соцполитики посчитали, сколько украинцев работает за рубежом

На постоянной работе за пределами нашей страны работает 3,2 миллиона человек, а на непостоянной основе – от 7 до 9 миллионов.

Такое заявление сделал министр соцполитики Андрей Рева в ходе итоговой пресс-конференции по результатам работы в 2018 году в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно – цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", – рассказал чиновник.

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Он также добавил, что больше – около двух миллионов украинцев – работает в Польше. Однако лишь около миллиона из них работают официально, и только 400 тысяч – платят единые социальные взносы в Польше.