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      В министерстве соцполитики посчитали, сколько украинцев работает за рубежом

      166 Читати новину українською
      Трудовые мигранты
      Трудовые мигранты / 1news.com.ua

      На постоянной работе за пределами нашей страны работает 3,2 миллиона человек, а на непостоянной основе – от 7 до 9 миллионов.

      Такое заявление сделал министр соцполитики Андрей Рева в ходе итоговой пресс-конференции по результатам работы в 2018 году в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

      "По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно – цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", – рассказал чиновник.

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      Он также добавил, что больше – около двух миллионов украинцев – работает в Польше. Однако лишь около миллиона из них работают официально, и только 400 тысяч – платят единые социальные взносы в Польше.

      Теги: Новости Украины Министерство социальной политики Заробитчане
      Источник: 24 Канал
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