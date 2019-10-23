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      В Минэкономики рассказали, что планируют делать со спиртовыми заводами

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      Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019 года
      Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019 года / slovoidilo.ua

      В рамках реформирования спиртовой отрасли до 1 декабря 2019 года проведут аудит всех спиртовых заводов. После этого примут решение о консервации.

      Кроме того, планируют провести согласование месячных планов на производство и продажу спирта с Министерством экономики. Об этом сообщил советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросам спиртовой отрасли Сергей Блеськун, пишет "Интерфакс".

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      Ведомство также намерено установить камеры наблюдения на всех спиртзаводах в контрольных точках. Данные будут отображаться в режиме реального времени и храниться на едином сервере.

      За месяц аудит заводов комиссией и затем решение о том, какие из них консервировать,
       сказал Блеськун.

      Кроме того, создадут открытый реестр перевозчиков спирта и оборудуют GPS-трекерами каждое транспортное средство до 1 декабря 2019 года.

      Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о либерализации деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта. Согласно нему, с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта.

      Законопроект предусматривает:

      • субъекты хозяйствования любой формы собственности смогут производить спирт при условии получения лицензии;
      • оптовую торговлю пищевым спиртом можно осуществлять только при наличии лицензии;
      • оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты хозяйствования зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии.
      • введение полной либерализации экспорта спирта из Украины;
      • экспорт спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, получившие лицензию на производство.

      Кроме того, импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабмином государственные предприятия.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Укрспирт Министерство экономического развития и торговли Законодательство
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