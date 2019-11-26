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      В Минэнергетики предупредили о риске, что Россия прекратит транспортировать газ через Украину

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      Министр энергетики Алексей Оржель / Пресс-служба Кабмина

      В Министерстве энергетики заявили, что сегодня есть 100% риск прекращения транспортировки газа из России через украинскую территорию. Но к такому развитию событий они готовы.

      Как во время брифинга подчеркнул министр энергетики Алексей Оржель, украинские подземные газохранилища являются подготовленными к тому, что Россия прекратит транспортировать газ через территорию Украины.

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      В хранилищах есть такие объемы, чтобы мы зимний период прошли со стабильным газообеспечением и теплоснабжением, когда у нас есть 100% риск того, что будет прекращена транспортировка газа из России,
      – заметил министр.

      По его словам, это означает, что Украина будет иметь на 30% больше запасов газа, чем обычно.

      "Мы с этими запасами газа можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электрической энергией так и газом", – констатировал Оржель.

      К слову, на 29 ноября запланировано новую трехстороннюю встречу с участием Украины, России и Еврокомиссии. На ней будут обсуждаться вопросы продолжения транзита газа через Украину. Предыдущий контракт между Украиной и российским Газпромом истекает 31 декабря 2019 года.

      Ранее в Нафтогазе заявляли, что Сейчас Украина обладает рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.

      Советуем ознакомиться! Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Министерство енергетики Министерство энергетики и защиты окружающей среды Газ Газовый конфликт Украина – Россия Алексей Оржель
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