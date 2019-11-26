В Минэнергетики предупредили о риске, что Россия прекратит транспортировать газ через Украину

В Министерстве энергетики заявили, что сегодня есть 100% риск прекращения транспортировки газа из России через украинскую территорию. Но к такому развитию событий они готовы.

Как во время брифинга подчеркнул министр энергетики Алексей Оржель, украинские подземные газохранилища являются подготовленными к тому, что Россия прекратит транспортировать газ через территорию Украины.

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В хранилищах есть такие объемы, чтобы мы зимний период прошли со стабильным газообеспечением и теплоснабжением, когда у нас есть 100% риск того, что будет прекращена транспортировка газа из России,

– заметил министр.

По его словам, это означает, что Украина будет иметь на 30% больше запасов газа, чем обычно.

"Мы с этими запасами газа можем полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить газоснабжение в реверсном режиме, обеспечить каждого украинца как электрической энергией так и газом", – констатировал Оржель.

К слову, на 29 ноября запланировано новую трехстороннюю встречу с участием Украины, России и Еврокомиссии. На ней будут обсуждаться вопросы продолжения транзита газа через Украину. Предыдущий контракт между Украиной и российским Газпромом истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее в Нафтогазе заявляли, что Сейчас Украина обладает рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.

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