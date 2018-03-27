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В Минюсте объяснили что делать, если не начисляют зарплату

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Что делать, если не начисляют зарплату
Что делать, если не начисляют зарплату / forbes.kz

Работник может обратиться в прокуратуру с заявлением о невыплате заработной платы и привлечении виновных лиц к ответственности. Работодатель несет не только административную, но и уголовную ответственность .

Как действовать в случае невыплаты зарплаты, пояснила заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко, информирует пресс-служба ведомства.

Прежде всего, каждый человек может получить бесплатную юридическую консультацию в Бюро правовой помощи (БПД), которые есть во всех районах и городах областного значения по всей Украине. Обратившись к ним, каждый житель территориальной громады сможет получить бесплатные консультации по правовым вопросам и воспользоваться электронными сервисами Минюста,
– отметила Глущенко.

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Кроме этого следует обратиться к работодателю с заявлением о выплате заработной платы и о компенсации потери ее части в связи с нарушением сроков ее выплаты согласно индексу роста цен на потребительские товары и тарифов на услуги.

Также в Минюсте советуют при наличии комиссии по трудовым спорам обратиться туда с заявлением. Удостоверение комиссии, выданное на основании ее решения, является исполнительным документом. В случае несогласия с решением комиссии его можно обжаловать в суде. Еще одним шагом в защите своего права на получение заработной платы является подача жалобы по поводу невыплаты в местные управления охраны труда, райгосадминистрации, управления пенсионного фонда и социальной защиты населения.

"Однако гарантированным и наиболее эффективным способом защитить свое право на получение заработной платы является обращение в суд. Кроме этого, при отказе выплатить заработную плату или другие выплаты работник может обратиться в прокуратуру с заявлением о невыплате заработной платы и привлечении виновных лиц к ответственности. Хочу напомнить, что работодатель несет не только административную, но и уголовную ответственность за невыплату заработной платы", – добавила заместитель министра.

Напомним, на днях вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал дату, когда средняя зарплата в Украине вырастет до 10 тысяч гривен.

Теги: Новости Украины Деньги Министерство юстиции
Источник: 24 Канал
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