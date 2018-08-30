Бунт "Торнадо" в СИЗО: может ли повториться ситуация

Бывшие бойцы батальона "Торнадо", которые устроили бунт в Лукьяновском следственном изоляторе, "расселены" по разным пенитенциарным учреждениям, поэтому вероятность повторения инцидента низкая.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев, передает "Интерфакс-Украина".

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"Два работника Лукьяновского СИЗО, подозреваемые в совершении преступления, сейчас находятся в изоляторе временного содержания МВД, думаю, что через некоторое время им будет предъявлены конкретные подозрения, и дело пойдет в суд", – сказал Чернышев в эфире "5 канала" .



По его словам, четверо "торнадовцев", которых вывезли из Лукьяновского СИЗО, находятся в пенитенциарных учреждениях Киевской области.

На сегодня с учетом того, кто остался, их характеристик, эта вероятность низкая,

– ответил представитель Минюста о вероятности повторения инцидента.

Напомним, 9 августа, экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Отмечается, что причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания. Новым главой Лукьяновского СИЗО стал Руслан Ромашков, экс-руководитель Бориспольской исправительной колонии №119.