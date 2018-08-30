Бунт "Торнадо" в СИЗО: может ли повториться ситуация
Бывшие бойцы батальона "Торнадо", которые устроили бунт в Лукьяновском следственном изоляторе, "расселены" по разным пенитенциарным учреждениям, поэтому вероятность повторения инцидента низкая.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев, передает "Интерфакс-Украина".
Читайте также: В Бориспольской колонии в пище для осужденных нашли опасную бактерию
"Два работника Лукьяновского СИЗО, подозреваемые в совершении преступления, сейчас находятся в изоляторе временного содержания МВД, думаю, что через некоторое время им будет предъявлены конкретные подозрения, и дело пойдет в суд", – сказал Чернышев в эфире "5 канала" .
По его словам, четверо "торнадовцев", которых вывезли из Лукьяновского СИЗО, находятся в пенитенциарных учреждениях Киевской области.
На сегодня с учетом того, кто остался, их характеристик, эта вероятность низкая,
– ответил представитель Минюста о вероятности повторения инцидента.
Напомним, 9 августа, экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Отмечается, что причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания. Новым главой Лукьяновского СИЗО стал Руслан Ромашков, экс-руководитель Бориспольской исправительной колонии №119.
Выбор редакции
-
Как могли выйти украинские военные из окружения под Иловайском: Муженко вспомнил те событиясегодня, 00:00
-
США обратились к России относительно ее преступных действий в Азовском море30 августа, 22:37
-
Телепокупки Портнова и Медведчука: как изменится информационное пространство накануне выборов30 августа, 21:27