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В Минюсте сообщили, как будут следить за Савченко во время ее голодовки

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / Getty Images

За внефракционным народным депутатом без мандата Надеждой Савченко в СИЗО будет надлежащий медицинский уход, поэтому в случае серьезных проблем с ее здоровьем ей будет оказана необходимая помощь.

Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко в эфире 5 канала.

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Так, по его словам, что касается принудительного кормления Савченко, которая накануне объявила голодовку, то на самом деле есть четкий регламент обращения с теми задержанными, которые не принимают пищи.

Они имеют доступ к врачам, постоянный медицинский осмотр и, фактически, обеспечение тем необходимым, чтобы они, будучи в состоянии голодания, поддерживали свою жизнеспособность. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, если речь идет о СИЗО СБУ, там специалисты медицинскую помощь окажут. Если речь о пенитенциарной системе, мы так же имеем соответствующие регламенты и мы работаем с гражданскими врачами, которые следят за состоянием здоровья того лица, которое изъявило желание не употреблять пищу,
– подчеркнул чиновник.

Кроме того, чиновник отреагировал на слова Савченко, что в Украине в СИЗО условия гораздо хуже, чем в России.

"Комментировать, что у нас – худшие условия, чем в стране-агрессору, я бы этого не делал, потому что в России нет ни суда, ни судебной системы. Там определяют виновного, и это лицо отбывает десятки лет наказания, как это происходит с нашими политзаключенными", – добавил Петренко.

Напомним, 23 марта Надежду Савченко арестовали на два месяца. Такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева. Ее подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.


Теги: Новости Украины Новости политики Задержание Савченко Надежда Савченко Павел Петренко Министерство юстиции Здоровье СІЗО
Источник: 24 Канал
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