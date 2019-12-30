В Минюсте сообщили, какую сумму взыскали с должников алиментов в 2019 году

Министерство юстиции стянуло 6,5 миллиарда гривен долгов по алиментам. Как новая система влияет на должников?

Министерство юстиции взыскало 7 миллиардов гривен долгов по алиментам и зарплате в 2019 году. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

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По его словам, алименты взыскиваются хорошо, поскольку был введен нормальный механизм их уплаты.

В 2019 году взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд гривен. Это очень много. То есть проблема остается, но существующие средства позволяют работать с такой задолженностью. Кроме того, там нет моратория, поэтому есть эффективная система воздействия на должников, которая работает очень хорошо. Наши исполнители очень бы хотели, чтобы такие же элементы можно было применять и к другим должникам. Но это уже сложное политическое решение,

– заявил Малюська.

Также за 2019 год взыскали примерно полмиллиарда гривен задолженности по заработной плате. Министр сообщил, что трудностью является то, что многие должники находятся в государственном секторе. А в основном хронические долги имеют коммунальные предприятия.

Какая ответственность ждет должников алиментов?Если размер задолженности по уплате алиментов превышает 4 месяца, должник не сможет:

– выезжать за пределы Украины;

– управлять транспортными средствами;

– пользоваться оружием;

– охотиться;

– занимать руководящие должности на государственной службе.

– не может влиять на решение о временном выезде ребенка за пределы Украины.



За злостное уклонение от уплаты алиментов, а также злостное уклонение родителей от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, суд может назначить одно из трех следующих наказаний: общественные работы на срок от 80 до 120 часов, арест на срок до трех месяцев, или даже ограничение свободы срок до двух лет.