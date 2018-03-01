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В Минюсте создали спецбригады, которые будут изымать имущество у неплательщиков алиментов

20:57, 1 марта 114 Читати новину українською

В Министерстве юстиции серьезно взялись за неплательщиков алиментов. Там создают мобильные бригады, которые наведываются к нерадивым отцам и изымают имущество. Однако работает ли такой метод?

Елена Евтушенко уже 6 лет живет без мужа. Когда их дочке был год, ушел из семьи со скандалом. И на несколько лет исчез. Отец появился, когда за дело взялась исполнительная служба. Муж написал доверенность на долю квартиры, где прописан, но уже давно не проживает. Зато другой совладелец, его дядя, женщину с ребенком в квартиру не впускал. Теперь исполнители в квартиру пошли с журналистами.

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Мужчина задолжал более 120 тысяч гривен. По постановлению суда, если у должника нет ценных вещей, конфисковать могут даже недвижимость.

После того, как мы составили акт описи и ареста имущества есть 10 дней для его обжалования. После этого, если не будет обжалован, эта квартира передается на OpenMarket – систему электронных торгов арестованным имуществом – и дальше уже на аукционе реализовывается,
– отметил начальник Главного управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

Если долг не оплатит, безответственному отцу светят исправительные работы. А деньги будут переводить на счет ребенка. Согласно новому закону ограничений для должников стало больше.

Уже есть 50 тысяч запретов выезда заграницу, ориентировочно 50 тысяч запретов на вождение транспортного средства,
– сообщил Куценко.

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Больше полумиллиона производств по неуплате алиментов уже зарегистрировали по всей Украине. В Департаменте юстиции отчитываются о первых успехах: закон действует меньше месяца, а уже вернули около 20 миллионов гривен, а это вдвое больше, чем за этот же период прошлого года.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Деньги Министерство юстиции
Источник: 24 Канал
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