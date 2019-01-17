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      Исчезновение ценностей из Киево-Печерской лавры: что удалось вернуть

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      Основная часть мощей и ценностей Лавры на месте, – Минкульт
      Основная часть мощей и ценностей Лавры на месте, – Минкульт / Фото из открытых источников

      Министерство культуры утверждает, что основная часть ценностей Киево-Печерской лавры, а также мощей сохранилась. Кроме того, заповеднику вернули две ценные иконы.

      Об этом сообщила заместитель министра культуры Тамара Мазур, сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Она отметила, что сейчас монастырь передал в заповедник два ценных объектов.

      Я могу ошибаться, но это две иконы, два медальона, которые вернули,
      – рассказала заместитель министра культуры.

      В Минкульте также сообщили, что основная часть из переданных экспонатов и наиболее ценные – на месте

      "Передавалась гробница с мощами. Наша комиссия проверила – мощи есть", – сказала Мазур.

      Заместитель министра также отметила, что эксперты не могут утверждать, кому именно принадлежат мощи, поскольку невозможно провести экспертизу ДНК. При этом в Минкульте подчеркивают, что УПЦ МП за время аренды лавры на территории заповедника возвела много объектов. Некоторые из них с отклонениями от полученных разрешений.

      Сегодня, согласно той информации, которая у нас есть, есть начато уголовное производство,
      – рассказала Мазур.

      Напомним, ранее в Министерстве культуры Украины заявили, что из Киево-Печерской Лавры исчезли восемь икон, деревянная чаша и крест. Их не нашли во время инвентаризации ценностей в храме. По данному факту правоохранители открыли уголовные производства.

      В конце ноября 2018 года по инициативе Министерства культуры создали специальную комиссию, которая проверяла имеющиеся в Киево-Печерской лавре церковные драгоценности и святыни, которые были переданы лавре с 1988 года, когда монастырь после закрытия советской властью открыли вновь.

      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Религия Новости политики Новости Киева Министерство культуры Украины
      Источник: 24 Канал
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