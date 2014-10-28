В Минобороны уверяют, что почти 100-процентно обеспечили армию в зоне АТО зимней одеждой

Заместитель начальника центрального управления имущественного обеспечения Минобороны Юрий Гусляков заверил, что армия в зоне АТО практически полностью обеспечена теплыми вещами.

"Общая обеспеченность теплыми вещами в зоне АТО составляет: утепленными куртками (с учетом курток старого образца) - 100%, брюками утепленными старого образца - 78%, шапками-фесками - 100%", - сказал он на встрече с волонтерскими организациями.



В зону АТО доставлены 33,9 тысяч теплых курток нового образца. Продолжается обеспечение батальонов территориальной обороны.

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По словам Гуслякова, для размещения обогрева оснащены 60 контейнеров и еще 40 перевооружаются и будут готовы к 10 ноября. Кроме того, развернуты 1,6 тысяч палаток.



Также организуются прачечные для стирки одежды в зимний период. Ожидаются дополнительные прачечные от благотворительного фонда "Крылья феникса".



Волонтеры передали на нужды военных 4,6 тысяч комплектов термобелья, в планах передать еще 10 тысяч.