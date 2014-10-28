16:56
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      В Минобороны уверяют, что почти 100-процентно обеспечили армию в зоне АТО зимней одеждой

      113 Читати новину українською
      Военные
      Военные / vinnitsaok.com.ua

      Заместитель начальника центрального управления имущественного обеспечения Минобороны Юрий Гусляков заверил, что армия в зоне АТО практически полностью обеспечена теплыми вещами.

      "Общая обеспеченность теплыми вещами в зоне АТО составляет: утепленными куртками (с учетом курток старого образца) - 100%, брюками утепленными старого образца - 78%, шапками-фесками - 100%", - сказал он на встрече с волонтерскими организациями.

      В зону АТО доставлены 33,9 тысяч теплых курток нового образца. Продолжается обеспечение батальонов территориальной обороны.

      Читайте также: Армия на 80% готова к боевым действиям в зимний период,  Полторак

      По словам Гуслякова, для размещения обогрева оснащены 60 контейнеров и еще 40 перевооружаются и будут готовы к 10 ноября. Кроме того, развернуты 1,6 тысяч палаток.

      Также организуются прачечные для стирки одежды в зимний период. Ожидаются дополнительные прачечные от благотворительного фонда "Крылья феникса".

      Волонтеры передали на нужды военных 4,6 тысяч комплектов термобелья, в планах передать еще 10 тысяч.

      Теги: Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе АТО ТОП
      Источник: Интерфакс
      powered by lun.ua
      Новости за 28 октября 2014
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День гідності: П’ятий рік революції шансів
      сегодня , 16:30 День гідності: П’ятий рік революції шансів
      Євгенія Мазур 28
      Переименование областей: кому и как менять документы
      сегодня , 16:01 Переименование областей: кому и как менять документы
      Яніна Ткачук 1147
      П'ята річниця Революції Гідності: чи змінилося щось
      сегодня , 15:40 П'ята річниця Революції Гідності: чи змінилося щось
      Артем Овдієнко 954
      "Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги: полный перечень трасс
      сегодня , 12:30 "Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги: полный перечень трасс
      Євгенія Мазур 4464
      Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      сегодня , 12:01 Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      Лев Парцхаладзе 196
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук