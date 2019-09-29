В Минобразования планируют изменить систему финансирования вузов

Министерство образования и науки хочет перейти к финансированию высших учебных заведений на основе ряда показателей качества.

Министерка образования и науки Анна Новосад на открытии научно-популярной инициативы "Научные пикники" рассказала о том, как планируют изменить систему финансирования вузов. Об этом сообщил "Укринформ".

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Мы хотим, чтобы средства шли в лучшие университеты. Государственный заказ – это тот рудимент, который нам остался после советской плановой экономики,

– отметила Министерка.

Она отметила, что в Минобразования хотят перейти к такому типу финансирования, которое будет основано на принципе так называемых показателей качества.

"Мы хотим весь тот объем средств, которые есть, направить на лучшие университеты по определенным критериям. Один из них - трудоустройство выпускников. Мы хотим понять, какие университеты делают так, чтобы их выпускники получили лучшее место и хотим вознаграждать большим количеством денег тех , кто на самом деле на это способен", – пояснила Новосад.

Министерка также отметила, что кроме этого в Минобразования планируют пересмотреть систему оплаты труда преподавателей.

По ее словам, система оплаты труда преподавателей вузов должна быть похожа по своей сути с финансированием университетов. То есть получать лучшую заработную плату должны лучшие преподаватели учебного заведения.

"Мы хотим сделать так, чтобы университеты, имея свои средства были автономными в том, как они вознаграждают своих преподавателей, и имели возможность вознаграждать лучших", – сказала Новосад.

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В частности, планируется введение ряда критериев, по которым будет распределяться финансирование среди вузов.

Сейчас МОН готовит изменения в закон о высшем образовании, о государственном заказе, ряда других законодательных актов и бюджетного кодекса. Наработанные предложения будут представлены до конца текущего года.