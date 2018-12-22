В Минске будут судить людей, которые устроили акцию в поддержку пленных в РФ украинских моряков

Об этом информирует Tut.by.

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Первый суд должен состояться в субботу, 22 декабря.

Отметим, что 26 ноября в посольство России в Минске пришли около 10 человек и оставили у забора бумажные кораблики с цветами украинского флага.

Акция в поддержку пленных украинских моряков возле российского посольства в Минске

Впоследствии против нескольких жителей города, милиция составила протоколы по статье "Участие в несанкционированном мероприятии". Кроме этого, протоколы составили на журналистку Диану Середюк, которая не участвовала в акции, а лишь освещала событие, а также на нескольких несовершеннолетних активистов.

Напомним, недавно студенты из Харькова собрали и отправили 500 писем в Россию. Они написали послание украинским морякам, которых незаконно удерживает страна-агрессор.

Что случилось в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.