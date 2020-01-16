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      В Минске состоялось первое в 2020 году заседание относительно Донбасса: о чем договорились

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      В Минске состоялось заседание ТКГ по ситуации на Донбассе

      В Минске 16 января состоялось первое в новом году заседание трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе. Стороны обсудили прекращение огня и новые участки разведения сил на Востоке Украины.

      Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем фейсбуке сообщила, что члены ТКГ обсудили договоренности лидеров стран "нормандской четверки" во время саммита в Париже и их выполнение.

      Важно: Новые минские соглашения и выборы в ОРДЛО: что будет на Донбассе в 2020 году

      Об обмене пленными

      Члены ТКГ поздравили освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией, которое состоялось 29 декабря 2019 года.

      Люди наконец смогли вернуться домой и быть со своими родными и близкими в новогодние праздники,
      – сказала Олифер.

      Сейчас стороны продолжают работу над новым обменом пленными.

      Обмен пленными между Украиной и пророссийскими бйоовиками состоялся 9 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское". Домой вернулись 76 украинцев, а оккупантам передали 124 человека.

      О разведении сил и ситуации на Донбассе

      Ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной. Несмотря на договоренности, оккупанты продолжают стрелять по украинским позициям, есть погибшие и раненые среди наших бойцов.

      Решение проблем безопасности – главное в повестке дня. Украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения,
      – отметила Олифер.

      Также украинская сторона озвучила на заседании ТКГ предложения по разведение сил и средств на следующих дополнительных 3 участках Донбасса. Их определил Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины. Однако на каких направлениях Украина предлагает развести войска – пока неизвестно.

      Интересно: Боевики разместили зенитную установку возле участка разведения войск в Станице Луганской

      Где уже произошло разведение сил на Донбассе?

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.
      Карта розведення військ на Донбасі
      Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

      О выборах на Донбассе

      Украинская сторона отметила, что сейчас на Донбассе нет действенного мониторинга украинско-российской границы и верификации со стороны ОБСЕ. Именно поэтому Киев предложил создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы.

      Важно: Выборы на Донбассе: когда состоятся и какие последствия для Украины

      По словам Олифер, это нужно для безопасного проведения выборов на Донбассе. Ведь голосование может происходить только при условии, что граница Украины находится под полным контролем Киева или международных наблюдателей.

      Иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также есть высокая вероятность манипуляций по участию в выборах лиц, которые не являются гражданами государства... Международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/ или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий.
      – подчеркнула она.

      Пресс-секретарь Кучмы добавила, что участие в выборах на Донбассе также должны принять украинцы, которые покинули свои дома из-за боевых действий.

      "Возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", – добавила Олифер.

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Разведение войск Обмен пленными Леонид Кучма Местные выборы 2020 Война на Донбассе Минские договоренности Минск
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