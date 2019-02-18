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      В Минске таки решили поговорить с Варшавой про американскую военную базу в Польше

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      Минск и Варшава обсудят размещение в Польше военной базы США – СМИ
      Минск и Варшава обсудят размещение в Польше военной базы США – СМИ / Фото из открытых источников

      В Минске говорят, что готовы обсудить с Варшавой возможное размещение в Польше так называемого "форта Трампа" – постоянной военной базы США. Там говорят, что в Польше их заверили – никакой эскалации не будет.

      Глава Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович сказал, что переговоры по этому вопросу будут проводить на нескольких уровнях, пишет Интерфакс-Украина.

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      Он отметил, что "польская сторона услышала их обеспокоенность" возможным размещением базы.

      Будут соответствующие диалоги на уровне министров обороны и также по линии министерств иностранных дел,
      – сказал он.

      Белорусский политик также отметил, что при обсуждении вопроса о возможном размещении базы польская сторона "достаточно конструктивно реагировала и уверяла и на уровне министра иностранных дел, и президента, что это ни в коем случае не должно привести к какой либо эскалации напряженности".

      Отметим, что в Министерстве иностранных дел Беларуси ранее на "Форт Трампа" реагировали крайне резко. Там заявляли, что готовность Польши разместить у себя военную базу США приведет к усилению военно-политической напряженности. Такое же говорили и в России. В Москве утверждают, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение основополагающего акта Россия-НАТО, потому что он "запрещает подобные шаги".

      Что такое "Форт Трампа" и зачем он Польше?
      Польша неоднократно обращалась с предложением постоянного военного присутствия США на своей территории. Президент США Дональд Трамп намерен удовлетворить просьбу Варшавы о создании в Польше новой, постоянно действующей американской военной базы. Американские войска в Польше будут ориентированы на защиту страны от угроз со стороны России. Базу польский и американская пресса уже успела назвать "Фортом Трамп". Соединенные Штаты размещают войска в Польше на ротационной основе, но постоянно действующие войска будут дорогими из-за расходов, которые могут включать жилье для семей, школы и больницы. Сам Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 миллиарда долларов.

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      Теги: Новости Польши Новости США Новости Беларуси Новости политики
      Источник: 24 Канал
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