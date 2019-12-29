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      В Минске в пятый раз вышли на митинг против интеграции с Россией: фото

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      В Минске в пятый раз вышли на митинг против интеграции с Россией / www.radiosvoboda.org

      Примерно 120 человек приняли участие в акции протеста против углубления интеграции с Россией. Она состоялась в Минске уже в пятый раз. После акции несколько десятков человек образовали "живую цепь".

      Как пишет белорусская служба "Радио Свобода", на этот раз силовики не задерживали активистов и вообще не препятствовали проведению митингов.

      Важно! Лукашенко предложил России войти в состав Беларуси

      Акции протеста фактически были вызваны переговорами Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента РФ Владимира Путина. Российские власти поднимали вопрос об углублении интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства. Оппозиционеры опасаются, что итогом переговоров может стать фактическая потеря Беларусью суверенитета.


      Такие акции в белорусской столице проходят уже в пятый раз


      Протесты в Минске


      На этот раз силовики не задерживали активистов

      Что известно об интеграции Беларуси с РФ?Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по интеграции якобы находится на завершающей стадии.

      Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле. Планируется унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка; создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии; частично объединить платежные системы, а с 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.

      Интересно! Тайная конфедерация: кому нужен союз России и Беларуси

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Путин Новости Беларуси Минск Протесты Александр Лукашенко
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