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      В Минске вышли на улицы против возможной интеграции с Россию: к чему готовится Лукашенко?

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      В Минске проходит митинг против возможной интеграции с Россией
      В Минске проходит митинг против возможной интеграции с Россией

      В то время как Украиной прокатилась волна митингов против формулы Штайнмайера в формате вече "Ні капітуляції", в Беларуси, на площади Свободы в Минске, состоялся небольшой пикет против интеграции РБ и РФ.

      Сам факт проведения данного пикета, пускай и немногочисленного, но в республике, где контроль правоохранительных органов и спецслужб тотален, уже заслуживает внимания. Хотя бы потому, что его не разогнали, а участников не погрузили в автозаки.

      Подробнее: Нет – союзу с агрессором: белорусы вышли на протест из-за конфедерации с Россией

      Вот и возникает вопрос, неужели власти Беларуси, в лице авторитарного и несменного Александра Лукашенко, утратили былой контроль за ситуацией? Не совсем так и возможно даже наоборот, но обо всем по порядку.

      Так, месяц назад, в сентябре, правительства России и Беларуси согласовали программу экономической интеграции двух стран, предусматривающую слияние их экономических систем к январю 2021 года, с последующим созданием единых Налогового и Гражданского кодексов, так же внешнеторгового режима. Кроме того будет внедрено централизованное управление топливной отраслью и не сложно догадаться, кто это управление возглавит.

      "Дорожную карту" по интеграции Владимир Путин и Александр Лукашенко должны будут подписать уже в декабре этого года и как бы того не хотелось "бацьке", а явный отказ от намерения "интегрироваться" уже никто не примет к рассмотрению. Хотя и самого желания интегрироваться в соседнюю Федерацию, с перспективой стать не более чем ее субъектом, у Минска – нет. А потому…

      А потому недовольство в среде патриотически настроенного населения Беларуси может оказаться на руку действующей власти. Ведь именно контролируемая и поощряемая социально общественная нестабильность может стать фактором затягивания интеграционных процессов и даже отказа от них до лучших времен. Например, по причине необходимости проведения разъяснительной информационной компании о пользе союзного государства.

      В какой-то степени это и вправду может сыграть на руку Лукашенко и настолько лояльное отношение к оппонирующим интеграции активистам тому явный показатель. Но патовость ситуации в том, что интегрировать РБ в РФ Москва намерена до 2024 года с целью проведения внеочередных президентских выборов главы союзного государства. В ходе выборов, разумеется, победит Владимир Путин, продлив тем самым себе политическую жизнь еще на энное количество лет.

      В этом раскладе ставки, как вы можете видеть, очень высоки и очередное лавирование Лукашенко, в равной степени может стать как шансом на выживание, так и его концом. По крайней мере, гибридный сценарий против РБ уже давно согласован в высоких кремлевских кабинетах. И не удивлюсь, если в ходе своего недавнего визита в Украину, Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Зеленским в Житомире, поднимал и этот вопрос, с акцентами на потенциальное убежище.

      Важно: Садится за стол к мошенникам: Зеленского предостерегли от "опасной игры" против Путина

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Публикации Новости России Александр Лукашенко Новости Беларуси Минск
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