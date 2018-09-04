В Минсоцполитики рассказали, как получить "пакет малыша"

Если в день выписки из роддома, начиная с 1 сентября, отсутствовала помощь "пакет малыша", то родители ребенка, чтобы получить помощь, могут обратиться с заявлением в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, или же написать заявление непосредственно в родильном доме.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики, передает УНН.

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"Каждая мама (иной законный представитель новорожденного ребенка), которая выписывается из роддома начиная с 1 сентября 2018 года, должна получить при выписке одноразовую натуральную помощь "пакет малыша". Если в день выписки помощь отсутствовала, местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения на основании заявления получателя организует обеспечение получателя этой помощи", – отметили в Минсоцполитики.

Итак, каждая мама, которая будет выписываться из роддома, начиная с 1 сентября 2018 года, имеет право подать письменное заявление в местное структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения на получение "пакета малыша". Кроме того, заявление можно подать и в роддоме. Затем заявление передадут на рассмотрение в нужное подразделение по вопросам соцзащиты, которое в свою очередь предоставит "пакет малыша" по месту жительства (это должно произойти не более чем в течение 17 рабочих дней). Сейчас проводят сертификацию товаров, входящих в "пакеты малыша", и организуют их доставки на областные склады. После поступления на склад, выдачу будут осуществлять в установленном порядке.



Бэби-бокс

Напомним, что в таких бэби-боксах должны подавать коробку-люльку со всем необходимым: одеялом, матрасом, полотенцем, пеленками, подгузниками и игрушками-погремушками. В целом – 25 наименований. На закупку пакетов малыша Украина предусмотрела 500 миллионов гривен. По 5 тысяч – за каждый. Бэби-боксы будут поставлять без тендера, проект зарегистрировали, как международную техническую помощь. В дальнейшем же планируется закупать через "Прозорро". И состав пакета скорее всего изменят. Приблизят к украинским реалиям. Возможно, откажутся от коробки-люльки. Чиновники не очень верят, что украинские родители будут класть в нее своих детей.