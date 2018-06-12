В МинТОТ уверяют, что освобожденные из плена украинцы начали получать обещанные 100 тысяч

Украинцам, которых освободили из плена российских оккупационных сил, начали выплачивать 100 тысяч гривен. Деньги уже начали получать в Донецкой и Львовской областях.

Об этом сообщила начальник управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества МинТОТ Ирина Калупаха, информирует Радио Свобода.

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"Здесь не будет, что все получат помощь в один день. Освобожденные из плена обращались в разное время, на месяц раньше, на месяц позже. Выплачивать уже начали, это вопрос времени. И это не полгода, а месяц максимум", – заверила Ирина Калупаха.

Напомним, 27 декабря из плена с оккупированных территорий вернулись 74 украинца. Украина согласилась передать 306 преступников ради освобождения из плена 74 украинских пленников.

В конце января Кабинет министров Украины принял решение выплатить по 100 000 гривен помощи каждому, освобожденным из плена сепаратистов.