В Минздраве назвали еще одну сферу на которую повлияет военное положение
В областях Украины, где введено военное положение, усилят мониторинг состояния окружающей среды.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
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В ведомстве отметили, что эти меры направлены на обеспечение эпидемического благополучия на территориях, на которых введено военное положение, усиливается мониторинг состояния окружающей среды.
В частности, в структуре Центра общественного здоровья обеспечен усиленный режим работы отдела реагирования на чрезвычайные события и ММСП (международные медико-санитарные правила),
– говорится в сообщении.
Генеральный Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита отметил, что организация заботится о здоровье населения, поэтому выступает в роли координирующего и организационно-методического центра на случай возникновения чрезвычайных событий в сфере общественного здравоохранения (эпидемий, вспышек, массовых отравлений неизвестными веществами).
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