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      В Минздраве назвали еще одну сферу на которую повлияет военное положение

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      Военное положение повлияет на мониторинг состояния окружающей среды
      Военное положение повлияет на мониторинг состояния окружающей среды / alkhaleejonline.net

      В областях Украины, где введено военное положение, усилят мониторинг состояния окружающей среды.

      Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

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      В ведомстве отметили, что эти меры направлены на обеспечение эпидемического благополучия на территориях, на которых введено военное положение, усиливается мониторинг состояния окружающей среды.

      В частности, в структуре Центра общественного здоровья обеспечен усиленный режим работы отдела реагирования на чрезвычайные события и ММСП (международные медико-санитарные правила),
      – говорится в сообщении.

      Генеральный Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита отметил, что организация заботится о здоровье населения, поэтому выступает в роли координирующего и организационно-методического центра на случай возникновения чрезвычайных событий в сфере общественного здравоохранения (эпидемий, вспышек, массовых отравлений неизвестными веществами).

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      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Здоровье Министерство здравоохранения Украины эпидемия
      Источник: 24 Канал
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