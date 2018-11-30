В Минздраве назвали еще одну сферу на которую повлияет военное положение

В областях Украины, где введено военное положение, усилят мониторинг состояния окружающей среды.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

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В ведомстве отметили, что эти меры направлены на обеспечение эпидемического благополучия на территориях, на которых введено военное положение, усиливается мониторинг состояния окружающей среды.

В частности, в структуре Центра общественного здоровья обеспечен усиленный режим работы отдела реагирования на чрезвычайные события и ММСП (международные медико-санитарные правила),

– говорится в сообщении.

Генеральный Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита отметил, что организация заботится о здоровье населения, поэтому выступает в роли координирующего и организационно-методического центра на случай возникновения чрезвычайных событий в сфере общественного здравоохранения (эпидемий, вспышек, массовых отравлений неизвестными веществами).

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