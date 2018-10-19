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      В Минздраве опровергли информацию о программе "Доступные лекарства"

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      В Минздраве опровергли информацию о программе "Доступные лекарства"
      В Минздраве опровергли информацию о программе "Доступные лекарства" / ccrmivf.com

      Существует миф, что якобы в программе "Доступные лекарства" участвуют лишь самые дешевые препараты отечественных производителей.

      Об этом пишет исполняющая министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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      Она отмечает, что эта информация – ложная.

      117 лекарственных препаратов из нового реестра – а это почти половина – производства Германии, Франции, Финляндии, Швеции и других стран.

      Чтобы попасть в реестр, иностранные производители согласились снизить цену на 50%, 70%.

      За 1,5 года работы почти 6,5 миллионов пациентов получили бесплатно или с незначительной доплатой лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы.

      via GIPHY

      Супрун отметила, что для лечения сердечной недостаточности человек может сэкономить 200 гривен в месяц. А для семьи, если один из членов страдает астмой, эта цифра будет достигать 878 гривен ежемесячно.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лекарства Ульяна Супрун Медицина
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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