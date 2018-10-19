В Минздраве опровергли информацию о программе "Доступные лекарства"

Существует миф, что якобы в программе "Доступные лекарства" участвуют лишь самые дешевые препараты отечественных производителей.

Об этом пишет исполняющая министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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Она отмечает, что эта информация – ложная.

117 лекарственных препаратов из нового реестра – а это почти половина – производства Германии, Франции, Финляндии, Швеции и других стран.

Чтобы попасть в реестр, иностранные производители согласились снизить цену на 50%, 70%.

За 1,5 года работы почти 6,5 миллионов пациентов получили бесплатно или с незначительной доплатой лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы.

Супрун отметила, что для лечения сердечной недостаточности человек может сэкономить 200 гривен в месяц. А для семьи, если один из членов страдает астмой, эта цифра будет достигать 878 гривен ежемесячно.