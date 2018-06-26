В Минздраве озвучили число украинцев, которые употребляют инъекционные наркотики

В Украине насчитывается почти 350 тысяч людей, которые употребляют инъекционные наркотики. Большинство из них являются ВИЧ-положительными.

Об этом сообщила представитель государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Ирина Иванчук, передает УНН.

Читайте также: В США впервые разрешили продавать лекарства на основе марихуаны

"На сегодня по оценочными данными в Украине насчитывается 346 тысяч человек, которые употреблят наркотические вещества инъекционно. Это опиоиды или стимуляторы", – сообщила она.

Чиновница отметила, что большинство из них – лица трудоспособного возраста, часть которых имеет уже признаки наркотической зависимости.

К слову, недавно рекреационное использование марихуаны официально разрешили в Канаде. Покупать наркотик можно будет по достижении 18-летнего возраста, в некоторых провинциях – с 19. Взрослым гражданам будет разрешено иметь при себе до 30 граммов высушенной марихуаны.