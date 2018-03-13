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В Минздраве рассказали, в каких областях больше всего людей заболело корью

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В Минздраве рассказали, в каких областях больше всего людей заболело корью
В Минздраве рассказали, в каких областях больше всего людей заболело корью / Фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения сообщают, что в течение десяти недель 2018 года корью заболели 7069 людей – 2434 взрослых и 4635 детей. Однако, с прошлой недели количество новых случаев заболевания корью в Украине уменьшилось на 10%. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 10-ю неделю 2018 года корью заболели 617 человек: 216 взрослых и 401 ребенок.

Об этом Минздрав сообщает на официальном сайте.

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Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1566), Закарпатской (1279), Одесской (1063), Черновицкой (677), Львовской (550) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской и Черниговской (по 4), Сумской (5), Харьковской (10), Херсонской (13) областях,
– говорится в сообщении.

В 2017 уровень плановой вакцинации против кори вырос вдвое по сравнению с 2016 годом. За 12 месяцев 2017 г. согласно календарю прививок плановой вакцинацией охвачены 93,3% детей в возрасте 1 год, и 90,7% детей 6 лет.

В целом по Украине остаток вакцин, с учетом недавней поставки в 220 тысяч доз, составляет около 370 тысяч доз. Следующая поставка вакцины против кори – 800 тыс. доз КПК – планируется на конец марта.

Несмотря на уменьшение количества новых случаев, риски заболевания корью сохраняются. Просим родителей по всей Украине вакцинировать своих детей не только против кори, но и против других заболеваний в соответствии с календарем прививок, а также наверстать пропущенные прививки, если ваши дети не получили вакцинацию в предыдущие годы,
– подчеркнули в Минздраве.

Теги: Новости Украины Здоровье Корь Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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