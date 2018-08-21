В Минздраве развенчали популярный миф о прививках

Существует миф, что прививки делают только в детском возрасте. Но в действительности иммунитет против некоторых заболеваний хранится не на всю жизнь, поэтому периодически необходимо повторное введение вакцин — ревакцинация.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.



"Вакцинация от дифтерии и столбняка предназначена не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет. Поэтому взрослым делают плановые прививки против дифтерии и столбняка каждые 10 лет", – отметили в ведомстве.

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Также медики отмечают, что взрослым надо прививаться против отдельных болезней, если их не делали в детстве. В частности, важно проверить, были ли проведены прививки против кори, краснухи и паротита.



Также важно иметь прививку против гепатита B, которая защитит от опасных последствий вирусной инфекции – цирроза и рака печени.



Сколько прививок должен сделать человек за всю жизнь – смотрите в инфографике.

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