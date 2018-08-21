14:31
21 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
30°C 17°C
  • среда
    23°C 15°C
  • четверг
    24°C 11°C
  • пятница
    28°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги
Вєсті Кремля
21:47, 20 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, 20 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Медицина
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Минздраве развенчали популярный миф о прививках

56 Читати новину українською
Вакцинация взрослых
Вакцинация взрослых / ua.news

Существует миф, что прививки делают только в детском возрасте. Но в действительности иммунитет против некоторых заболеваний хранится не на всю жизнь, поэтому периодически необходимо повторное введение вакцин — ревакцинация.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Вакцинация от дифтерии и столбняка предназначена не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет. Поэтому взрослым делают плановые прививки против дифтерии и столбняка каждые 10 лет", – отметили в ведомстве.

Читайте также: Все о вакцинации: кому и когда следует делать, опасность, противопоказания, советы врача

Также медики отмечают, что взрослым надо прививаться против отдельных болезней, если их не делали в детстве. В частности, важно проверить, были ли проведены прививки против кори, краснухи и паротита.

Также важно иметь прививку против гепатита B, которая защитит от опасных последствий вирусной инфекции – цирроза и рака печени.

Сколько прививок должен сделать человек за всю жизнь – смотрите в инфографике.

 

 

 

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лечение Министерство здравоохранения Украины Профилактика заболеваний Вакцина Здоровье Медицина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
сегодня, 13:05 Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
2449
6 самых интересных новых профессий будущего
сегодня, 12:01 6 самых интересных новых профессий будущего
Володимир Співаковський
Стрельба в Харькове: последние новости и главные версии
сегодня, 11:05 Стрельба в Харькове: последние новости и главные версии
Євгенія Мазур
В Украине запретили известный антисептик
сегодня, 10:21 В Украине запретили известный антисептик
Як харківський мер Геннадій Кернес врятувався від кримінального переслідування
сегодня, 10:00 Як харківський мер Геннадій Кернес врятувався від кримінального переслідування
Сергій Лещенко
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук