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В Минздраве внедряют новые альтернативные методы диагностики туберкулеза

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МЗ внедряет новые методы в диагностике туберкулеза
МЗ внедряет новые методы в диагностике туберкулеза

МЗ собирается ввести новые методы ранней диагностики туберкулеза. В частности, у каждого семейного врача будет скрининг-анкета, по которой он будет определять, или пациент находится в группе риска. Также, кроме традиционной флюорографии, делать анализ мокрот.

Об этом сообщают в пресс-центре Министерства здравоохранения.

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Для преодоления туберкулеза в Украине необходимо сконцентрировать усилия не только на лечении, но и на ранней диагностике. Это поможет начать лечение туберкулеза еще до того, как болезнь начала проявляться,
– говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что наилучшим методом скрининга на туберкулез в мире признано целевое или таргетное обследования. Оно предполагает наличие у семейного врача специальной скрининг-карты, по которой он будет определять, находится ли человек в группе риска (контактировал ли с больным туберкулезом, имеет ли ослабленную иммунную систему и т.д.). Если пациент будет попадать в группу риска – его будут отправлять на дополнительное обследование.

Флюорография, как и раньше, будет использоваться для диагностики туберкулеза. Однако, в Минздраве утверждают, что этот метод больше не может оставаться единственным или главным для диагностики этого заболевания. Наряду с флюорографией хотят ввести другой современный метод диагностики – анализ мокрот. Он позволяет определить возбудителя болезни в организме за 2 часа и при необходимости сразу начать лечение.

Следует отметить, что по данным Минздрава, заболеваемость туберкулезом в Украине уменьшилась на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. В то же время, ВОЗ сообщает, что около 20% случаев туберкулеза в Украине остаются недовыявленными.

Напомним, недавно и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила о том, что проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез является недейственным способом. Она отметила, что необходимость массовой флюорографии – это миф, порожденный советской системой здравоохранения.

Теги: Новости Украины Лечение Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Здоровье
Источник: 24 Канал
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